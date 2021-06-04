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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce 'büyük müjde' diyerek 21 Ağustos 2020'de duyurduğu 'Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezerv' müjdesini bu kez de Zonguldak'ta dile getirdi.
Erdoğan, Filyos Limanı açılışında yaptığı konuşmada, bu kez de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.
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AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız "müjdeler" verilmesine bir yenisi daha eklenince, birçok siyasetçi ve ünlü isimden de 'müjde' tepkileri gecikmedi.
Birçok isim, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, 'müjde' açıklamasına 'Zam mı geliyor?', 'Yine verdi gazı' diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
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