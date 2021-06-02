Erdoğan'dan yeni 'müjde'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan petrol ve doğalgaz arama çalışmaları konusunda Cuma günü bir "müjde" açıklayacağını söyledi.
Erdoğan dün gece katıldığı TRT yayınında, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız... Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi'yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Aynı gün inşallah bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız" dedi.
GEÇEN YIL DA MÜJDE AÇIKLADI
Erdoğan geçen yıl da benzer şekilde bir müjde açıklayacağını söylemiş ve Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında 405 metreküp gaz keşfedildiğini açıklamıştı.
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