Erdoğan'dan yeni 'müjde'

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:17

Erdoğan dün gece katıldığı TRT yayınında, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız... Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi'yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Aynı gün inşallah bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız" dedi.

GEÇEN YIL DA MÜJDE AÇIKLADI

Erdoğan geçen yıl da benzer şekilde bir müjde açıklayacağını söylemiş ve Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında 405 metreküp gaz keşfedildiğini açıklamıştı.