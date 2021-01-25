Erdoğan’a 'çocuklarının ömrünü veren' başkan yeniden aday
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” diyen AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, yeniden aday oldu.
AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, yeniden aday olduğunu açıkladı. Demir, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin”demiş, Erdoğan’da, "Haşa, Rabbim inşallah onları gayet iyi bir şekilde yetiştirmeyi sizlere, bizlere nasip etsin" yanıtını vermişti.
İl Genel Merkezi tarafından alınan kararla 8 Şubat tarihinde AKP Çorum İl Kongresi düzenlenecek.
Henüz yer bilgisinin açıklanmadığı kongrede aday olduğunu açıklayan Demir, "Genel merkezimizin ve İl Başkanımızın da onayıyla 8 Şubat'taki kongrede yeniden adayım. Önümüzdeki 3 yıl boyunca hizmetimize devam edeceğiz inşallah" dedi.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla geçtiğimiz yıl yaptığı video konferans toplantısında, Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis üyesi Meryem Demir, Erdoğan’a hitaben, "İnsan kendi ömründen vazgeçebilir ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” dedi.
Demir’in bu sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Haşa, Rabbim inşallah onları gayet iyi bir şekilde yetiştirmeyi sizlere, bizlere nasip etsin" yanıtını vermişti.
Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum'da AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katılmıştı.
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