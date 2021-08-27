"Erdoğan'a ram olacaksınız" diyen AKP'li Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:00

Çorum'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hal hatır sorduğu esnada, "İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" diyen kadına CHP'li kurmaylardan tepki geldi.

Açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kadının söz konusu davranışının Anadolu kültürüne uymadığını belirterek "ahlaki çöküşe" dikkat çekti.

AKP'Lİ YAZARDAN ÇİRKİN SÖZLER

Bu yöndeki haberi sosyal medya hesabından alıntılayan AKP'li Mustafa Albayrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi. Kadının sergilediği tavrı savunan Albayrak, "Milyonlara tercüman oldun bacım bir vatan düşmanını yanından kovarak" ifadelerini sarf etti.

'ERDOĞAN'A RAM OLACAKSINIZ' DEMİŞTİ

TV 100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında yargı tartışması yaşanmıştı.

Yargının siyasetten hiçbir dönemde bağımsız kalmadığını ve siyasetin yargıya etkisinin en az olduğu dönemin AKP iktidarında yaşandığını ileri süren Mustafa Albayrak kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş'a seslendi.

Yarkadaş'a seslenen Albayrak şu ifadeleri sarf etmişti: