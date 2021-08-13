Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afet bölgesine gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi ile mücadele eden Batı Karadeniz illerinden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi Kastamonu'nun en büyük yıkıma uğrayan ilçesi Bozkurt'u ziyaret edeceği bildirildi.
Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"
AFAD'ın son açıklamasına göre; Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti.
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