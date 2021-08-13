Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afet bölgesine gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi ile mücadele eden Batı Karadeniz illerinden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 09:45
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afet bölgesine gidiyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi Kastamonu'nun en büyük yıkıma uğrayan ilçesi Bozkurt'u ziyaret edeceği bildirildi.

Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"

 AFAD'ın son açıklamasına göre; Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti.




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