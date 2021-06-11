Erdoğan'dan 'dünyanın en büyük 10 ekonomisi' açıklaması

11 Haziran 2021 Cuma, 15:44

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik” diye konuştu.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" sözleri siyasette yeni tartışma başlatırken "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız" sözleri dikkat çekti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerini içme suyu ihtiyacının karşılanması için önümüze çıkan engellerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı iyi yetişmiş insan kaynağına sahip olması. 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da TOKİ tarafından yapılmıştır. Hayata geçirdiğimiz reformlarla şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah geleceğe de taşıyacağız.

Türkiye’nin ‘serbest piyasa kurallarından asla zaman taviz vermediğini’ savunan Erdoğan, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız” iddiasında bulundu.

"DEMOKRATİK KAZANIMLARINA GÖZ DİKENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"



Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kilisliler sınırın ötesinde yaşanan acıları çok iyi bilir. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven huzur refahla hedeflerimize ilerleyeceğiz.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız.

Kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını bizim şehirlerimizde sürdüren kardeşlerimize Allah biz kullarına sabredenlerle olduğunu ve her zorluk sonrası kolaylık geleceğine ifade ediyor. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü yeniden aydınlık geleceğe kavuşması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.