Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e tepki: Ak Parti seçmenine hakaret etmişler

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:33

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, A Haber'in "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine çağrı: Haram oya ihtiyacımız yok helal oya ihtiyacımız var" başlığıyla yayımladığı haberi alıntılayıp dikkat çeken bir noktayı işaret etti.

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"



Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Akıllarınca 'Kılıçdaroğlu’na algı yapalım' derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin. Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım.

