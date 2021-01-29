Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama

29 Ocak 2021 Cuma, 14:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

VAKA SAYILARI

Her şeyden önce bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri, açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki değerlendirmeleri ben yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var fakat ben onu da aşacağımıza inanıyorum. Okullarla, restoranlarla ve açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmekleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

"AĞIR CEZALAR SİZLERİ BULABİLİR"

Bu süreç içinde maalesef esnaflarımızın gerek sebzede, meyvede vs. hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çaba içinde. Bir ay içinde biz bu işi kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine müsaade edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette de bu süreci takipte tutuyoruz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın, vatandaşımıza zulm etmeyin

ELON MUSK GÖRÜŞMESİ

Elon Musk ile bir ziyaretimiz olmuştu. Bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda onlarla müşterek bi çalışma yaptık. Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Takvime göre her an Meclis'e gelebilir.