Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda piyasasındaki gelşimelerle ilgili hızlı karar alınabilmesi için 'Erken Uyarı Sistemi' oluşturulacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye açıklaması
- 'Tayyip'e sor' şıkkına soruşturma
Video Haberler
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
- Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret
- Ölen kuşu için Yüreğimin parçasıydın sen diye ağladı
- 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti
- Heyecandan yumurta kırdı
- Düden Şelalesi çamurlu aktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
- Nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye açıklaması
- 'Tayyip'e sor' şıkkına soruşturma