Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda piyasasındaki gelşimelerle ilgili hızlı karar alınabilmesi için 'Erken Uyarı Sistemi' oluşturulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 12:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.


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