Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

27 Haziran 2020 Cumartesi, 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili işçi ve işveren sendikalarına seslenerek "Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenimiz karşısında zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi'nin "Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü" programında konuştu. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı programda yaptığı konuşmada pek çok yatırımın salgına rağmen devam ettiğini ifade ederek Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacağını açıkladı. Erdoğan, salgına rağmen ilk beş ayda sadece organize sanayi bölgelerinde 520 yeni fabrika açıldığını söyledi.

Erdoğan, 2020'nin son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranları beklediklerini ifade ederek "Dış piyasalardaki toparlanma inşallah bize sipariş artışı ve talep artışı olarak dönecektir. Dış konjonktürdeki toparlanma ile ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, işçi ve işveren sendikalarına seslenerek "Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenimiz karşısında zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz edecek asılsız dedikodular yayılıyor. Biz ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini, ihracatını, arttırma çabası içerisindeyken aynı zamanda işverenlerin, çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış haklarını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır. Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenimiz karşısında zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla devam edeceğiz."