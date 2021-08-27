Erdoğan'dan Afganistan'daki ölümlere ilişkin açıklama: 170'i buldu

27 Ağustos 2021 Cuma, 20:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Zeljko Komsic ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır" dedi.

"Afganistan'daki sivillerimizi ülkemize taşıdık" diyen Erdoğan, "Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ziyaretimiz yıl içindeki 3. görüşmemizi teşkil ediyor. Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinde Bosna-Hersek'ten gelen dayanışma mesajları milletimizin bu sevgisinin karşılıksız olmadığının göstergesidir. Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Görüşmemizde Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır. Afganistan'la ilgili de çok kısa bir süre içerisinde maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı verdiğiniz bir mücadele yok. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz Türkiye olarak verdik, veriyoruz. Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır."