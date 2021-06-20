Erdoğan'dan "Yıkılmadık, ayaktayız" açıklaması

20 Haziran 2021 Pazar, 14:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile partisinin gençlerle düzenlediği Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, “Sizi böyle dimdik ayakta gördükçe biz de çok iyiyiz” diyen gence “Yıkılmadık ayaktayız” diye yanıt verdi.

Erdoğan, koronavirüsle mücadelede aşı tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. Erdoğan, “Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. Türkiye salgının başından beri diğer ülkelerin önünde. Aynı süreç aşılamada da geçerli. Yerli aşıyı da Eylül-Ekim gibi üretebilmek hedefimiz. Aşıda yaşı 30’a çektik. Şu anda kovidde oran düştü. Vaka sayısı 5 bin civarında bunu bile fazla görüyoruz. Vaka sayısını çift haneliye, vefat sayısını da tek haneye insin istiyoruz” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Sizlerle her bir araya gelişimizde kendi gençliğimizin heyecanları ve hatıraları gözümüzde canlanıyor. Adeta enerjimiz tazeleniyor. Bizim neslimiz gençliğinde ülkemizi ve dünyayı değiştirme ideali ile yaşamış, bu uğurda nice büyük mücadelelere girişmiştir. Hamdolsun pek çok alanda sadece kendimizin değil bizden önceki nesillerin gençlik hedeflerini hayallerini hayata geçirme şerefine nail olduk. Bu tecrübeyle sizlere de tüm insanlık için büyük hayaller kurmanızı, onların peşinden azimle gitmenizi tavsiye ediyorum.

Büyük değişimler, fetihler hep bir hayalle başlar. Kararlıysanız kendinizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Bizi hayata ve davamıza sarılmak için motive eden unsurlar ile sizlerin motivasyon kaynakları arasındaki farkı da görüyoruz. Ülkemizin de sadece birkaç nesilde böylesine değişimi yaşamış olması sizlerin sorumluluğunu artıyor. Ülkemize son 19 yılda kazandırdığımız güçlü yatırım ve hizmet alt yapısı sayesinde gençlerimiz işte bu zorlu geleceğe hazır hale getirmiştir.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 3’e, 5’e, 10’a katlayarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşeğine getirdik. Sizlerden de ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye’nin sembolü olarak görmüş olduğumuz 2053 vizyonuyla buluşturmanızı bekliyorum.”