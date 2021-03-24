Erdoğan'dan yurttaşlara altın ve döviz çağrısı: 'Türkiye ekonomisinin temellerini kesinlikle yansıtmıyor'

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin büyük kongresinde konuşuyor. Kurdaki sert dalgalanmalara ilişkin konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:

"Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor.

Ellerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.

Herhangi bir endişeye gerek yok. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güvenmelerini istiyorum."