Erdoğan'ın 2023 planı: Bu zihniyetin eline bırakamayız

24 Ağustos 2021 Salı, 15:10

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında, 2023 seçimlerini işaret eden Erdoğan, "Türkiye’yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Malazgir Zaferinini yıldönümünde MHP lideri Devlet Bahçeli ile Ahlat'a gideceğini söyleyen Erdoğan Doğu Karadeniz’den programlarına devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetlere geçmek istiyorum. Eğitimde 2002 yılında bütçemiz 10,3 milyar lira iken 2021 bütçemiz 2 bin 12 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4+4+4 yaparak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 44 farklı ülkede 349 okul, yüksek öğretim kurumu, 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz.

Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 75 milyar dolar dolara ulaştı. Sanayi ve teknolojide organize sanayi bölge sayısını 325'e çıkardık. 79 teknopark kurduk. Milli uzay programımızı belirledik. 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 98 bin 162 megavata yükselttik. TANAP'ı ve Türk Akımı'nı tamamladık. Karadeniz-Sakarya havzasında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik.

Son dönemde yaşadıklarımızı sizler de görüyorsunuz. Güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu, kuzeyimizde sel felaketleriyle boğuşuyoruz. Bu afetler sadece ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün sabotajı olsa da afetle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız.

Görev alan tüm Bakan arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Şu anda da yine dün günübirlik buraya geldiler ve hemen ardından hemen şehirlere gittiler. Bu hafta da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü işimiz var, bunları bitireceğiz. Dün MKYK'ya planlamamızı yaptık, geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımız Karadeniz ve güneyde çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri dün gerçekleştirdik.

Arkadaşlar bunu diğerlerinde görmek zor. Bizim kadrolarımız bunu yapıyorsa bunun bir sebebi var. Bu bir iman işidir, inanç işidir. Süratle bütün caddeler, sokaklar, her yer şu anda temizleniyor. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Dağların tepelerine helikopterlerle jeneratörler indirildi. Bunlar yapıldı. Bu iktidar bunları halletti. Muhalefet ne der, ne demez, yok. Allah ne der. Biz buna baktık ve bunu yaptık. Biz engel tanımıyorduk, bu imkanlar elimizde olduğuna göre bunu yapmak da bizim görevimizdi. Ve hala da hiç aksatmadan, bir yerde su mu kesildi? Hemen oraya anında su ulaştırıldı."