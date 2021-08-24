New York Times’tan çarpıcı Erdoğan yorumu: Batı ülkelerine dert yanıyor
New York Times muhabiri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteciler konusundaki tutumuna değindi.
ABD'nin çekilme sürecini tamamlamadan Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Taliban’ın etkisini artırması, çok ciddi bir göçün de yaşanmasını tetikledi.
Taliban’dan kaçan çok sayıda Afgan mülteci İran üzerinden karayoluyla Türkiye’ye giriş yaparken, New York Times muhabiri Carlotta Gall kapsamlı bir dosya haber hazırladı.
“Afgan mülteciler, Türkiye’de sert ve düşmanca bir sınırla karşılaşıyor” başlıklı makalede, ''Erdoğan için, 3.6 milyon Suriyeli ve 300 binden fazla Afganın da aralarında olduğu çok sayıda mültecinin yükü, çok acil bir siyasi sorun oldu, özellikle Türkiye ekonomisi kötüye giderken. Erdoğan, daha fazla Afgana kapılarını açma niyeti olmadığını açıkça söyledi'' yorumunu yaptı.
'BATI ÜLKELERİNE DERT YANIYOR'
Makalede, “Sayın Erdoğan sıklıkla mültecileri, Avrupa Birliği ile müzakerede bir manivela olarak kullanıyor. Fakat Erdoğan Batı ülkelerine bu konuda dert de yanıyor. Erdoğan geçen hafta pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü ve Türkiye’nin daha fazla yükü omuzlamayacağını söyledi” denildi.
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