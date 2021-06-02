Erdoğan’ın açıklamasından sonra dolarda rekor yükseliş

02 Haziran 2021 Çarşamba, 00:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” şeklindeki açıklamasının ardından dolar\TL kuru rekor kırdı. Erdoğan’ın açıklamasından hemen sonra dolar 8.82 TL’ye yükseldi.

Erdoğan katıldığı programda faiz ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”

EURO YÜKSELİŞTE

Erdoğan'ın konuşmaları sonrasında euro 10.70 TL seviyesine yükseldi.