Erdoğan’ın açıklamasından sonra dolarda rekor yükseliş
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'na dair yaptığı açıklamalar kurda rekor dalgalanmalara neden oldu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” şeklindeki açıklamasının ardından dolar\TL kuru rekor kırdı. Erdoğan’ın açıklamasından hemen sonra dolar 8.82 TL’ye yükseldi.
Erdoğan katıldığı programda faiz ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”
EURO YÜKSELİŞTE
Erdoğan'ın konuşmaları sonrasında euro 10.70 TL seviyesine yükseldi.
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