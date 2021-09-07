Erdoğan'ın adaylığında seçmenin dikkat çeken cevabı
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını HalkTV'de açıkladı. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusu yöneltilen yurttaşlar yüzde 56.9 oranında 'asla oy vermem' dedi.
HalkTV ekranlarında yayımlanan Sözüm Var programında Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Yurttaşlara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' ve 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorularının yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.
ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER
'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusuna yurttaşların yüzde 56.9'u 'asla oy vermem', yüzde 32.6'si 'kesinlikle oy veririm' ve yüzde 8.1'i ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' dedi.
MHP BARAJ ALTINDA KALDI
'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen cevaplar ise;
AKP- yüzde 25.8
CHP- yüzde 21.9
HDP- yüzde 8.5
MHP- yüzde 6.1
İYİ Parti- yüzde 11.6
Saadet - yüzde 0.8
Gelecek- yüzde 0.5
DEVA- yüzde 1.2 olarak belirlendi.
Kararsızların oranının yüzde 10.7 olduğu ankette katılımcıların yüzde 9.4'ü oy kullanmayacağını belirtti.
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