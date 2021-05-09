Erdoğan'ın 'Anneler Günü' kutlaması: Biz ‘Anadolu’ demişiz, 'Babadolu’ değil

09 Mayıs 2021 Pazar, 11:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Anneler Günü’nü kutladı. Erdoğan, konuşmasında annelere verilen önemi anlatırken “Dünyada hiçbir yerde Anadolu var mı? Yok. Ama bizde bak Anadolu var" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında o bölüm şöyle:

“Vatanını ve yurdunu ‘ana’ sıfatıyla adlandıran bir milletin evlatları olarak, dünyada hiçbir yerde Anadolu var mı? Yok. Ama bizde bak Anadolu var. Biz ne demişiz, ‘Anadolu’. ‘Babadolu’ değil, ‘Anadolu’ demişiz. Bu topraklar ana sıfatıyla sıfatlanmış. Annelerimizin omurgasını oluşturduğu ailelerimize çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılarını aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri, inşallah anneler öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın. Gabar’ı bunların başına çökerttik mi? Cudi’yi bunların başına çökerttik mi? Tendürek’i bunların başına çökerttik mi? Bestler Deresi’ni bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kandil’i de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin birlikte inşallah zaferi olacaktır.”