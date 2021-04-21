Erdoğan'ın atadığı Bilgin'in geçmişi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi. Erdoğan tarafından atanan Vedat Bilgin'in geçmişi ise dikkat çekti.

Akşam gazetesinde bir dönem yazarlık yapan Bilgin, AKP'nin 26'ncı dönem milletvekillerindendi. Öte yandan Bilgin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de başdanışmanlığını yapmıştı. Ayrıca Bilgin, 2014 yılında dönemin AKP’li Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı da olmuştu.

FETÖ'NÜN KUMPASLARINI SAVUNMUŞTU

AKP’nin “Kürt Açılımı” sürecinde, toplumu ikna etmek için 2013 yılında kurulan “Akil İnsanlar Heyeti”nde de yer alan Bilgin'e ise FETÖ'cüler sahip çıkmıştı.

FETÖ'nün Ergenekon kumpaslarına verdiği destekle bilinen Bilgin'e, Taraf gazetesi yazarı, firari FETÖ'cü Önder Aytaç “Keşke her MHP’li Prof. Vedat Bilgin gibi olsa” diye sahip çıkmıştı.

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine röportaj veren Bilgin, "Yargının Türkiye’de ilk defa demokrasiye sahip çıktığını" ifade etmişti. Bilgin, "Bu tür kirli oluşumları tasfiye etmek için yargı bizzat kendisine bu işi misyon ediniyor. Türkiye'nin diğer kurumsal yapısı yani istihbarat örgütleri, Silahlı Kuvvetler bu süreci destekliyor. Türkiye'de gayri meşru oluşumların Türkiye'ye yaptığı tahribata karşı bütün bilinçleriyle tavır alıyorlar. Bunu da Türkiye'nin devlet yapısının geldiği önemli bir aşama olarak görüyorum" demişti.