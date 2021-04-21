Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın FETÖ paylaşımları ortaya çıktı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi.

AKP MKYK üyesi olan Yanık'ın 2013-2014 yıllarında FETÖ’ye ilişkin yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

İşte o paylaşımlar:

'YAKIŞIR'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ''Yeni bakan Derya Yanık, toplam 74 bin 254, tatil günleri dahil günlük ortalama 22,5 twit atmış. Başka hiç bir iş yapmasa bir insan bu kadar twiti atamaz. FETÖ’ye güzellemeler yapmasının yanı sıra çok ve boş konuşmuş. Haydi hayırlı olsun, yakışır'' ifadelerini kullandı.