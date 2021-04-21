Yeni bakan Derya Yanık'ın Devlet Bahçeli tweetleri gündemde

21 Nisan 2021 Çarşamba, 08:24

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevlerinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı.

AKP MKYK üyesi olan yeni Bakan Yanık, 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli'ye "çapsız" demesi dikkat çekti.

Yanık, 10 Ekim 2015 Gar katliamından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli'yi etiketleyerek şunları yazmıştı:

"Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! TR'nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık!

Hedef kitlenizi çözdünüz, oy çoğaltmaya dönük hamleler bunlar anladık! Ama o kitle sizin sonunuz olacak, göremiyorsunuz! Biz Mizânı bekleriz; siz orada yüzünüz kara çıkacaksınız huzura!"



