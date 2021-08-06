Erdoğan'ın 'beyaz et' açıklamasını yazdı: Siz hiç oy veren domuz gördünüz mü?

06 Ağustos 2021 Cuma, 12:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarında ölen hayvanlarla ilgili olarak "Bütün bu canlıların sahiplerine hemen ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş, koyun, beyaz et... Hepsinin ödemelerini yapacağız." demesi büyük tepki çekmişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan'ın bu ifadelerine ilişkin "Canlılar ve oylar" başlıklı çarpıcı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Erdoğan’ın hayata bakışının tamamen politik olduğunu ve her şeyi oy potansiyeline göre değerlendirdiğini belirten Altaylı, “Siz hiç oy vermeye giden kaplumbağa, tavşan, yabandomuzu, sincap, kartal, şahin gördünüz mü? Tabii görmediniz. AK Parti örgütü de görmedi” dedi.

Fatih Altaylı’nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orman yangınları sırasında yanan canlılarla ilgili olarak sadece ve sadece ekonomik bakış açısıyla “Beyaz etse beyaz et, büyükbaşsa büyükbaş, koyunsa koyun hemen parasını ödeyeceğiz” demesi sosyal medyada çok eleştirildi.

Erdoğan’ın ormanlardaki evcil hayvanlar dışındaki zengin yaşamı önemsememesi, satış değeri olmayan hayvanları kale almaması garip karşılandı.

Şurası bir gerçek ki, Erdoğan’ın hayata bakışı tamamen politik.

Her şeyi oy potansiyeline göre değerlendiriyor.

Hele hele elindeki oylar eskisi gibi bol olmadığı ve bıçak sırtı bir dengede ilerlemeye çalıştığı için iyiden iyiye oraya kilitlenmiş durumda.

Bu nedenle de her şeyin değeri sahip olduğu oy ile ölçülüyor.

Bu yüzden de Erdoğan yaban hayatındaki hayvanları değil, evcil hayvanların sahiplerini önemsiyor.

Çünkü oy verebilecek olanlar onlar.

Ki zaten önemli bir kesimi AK Parti’nin seçmeni ve sempatizanı.

Erdoğan onları kaybetmemek istiyor.

Bu yüzden de sahipli “canlıların” sahiplerine sesleniyor.

Onları mutlu etmeyi hedefliyor

Gerisi teferruat.

Siz hiç oy vermeye giden kaplumbağa, tavşan, yabandomuzu, sincap, kartal, şahin gördünüz mü!

Tabii görmediniz.

AK Parti örgütü de görmedi.

Ama oy vermeye giden çoban gördük.

Hepimiz.”