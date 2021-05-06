Erdoğan'ın danışmanından ünlü isimlere hakaret
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, iktidara eleştiriler getiren üç ünlü isme hakaret etti. Cesur, “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan ve sosyal medya yöneticisi olduğu bilinen İsmail Cesur; iktidarın bazı politikalarını eleştiren ve sosyal olaylarda tepkisini gizlemeyen Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'a tepki gösterdi.
Cesur, paylaşımında üç ünlü ismin fotoğraflarına yer vererek “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.
Cesur'un paylaştığı isimlerden Tarkan, İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nin talanına karşı çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise sık sık iktidarın başarısızlıklarını eleştiriyor. Cem Yılmaz da AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonunu tiye almıştı.
Cesur'un paylaşımı:
İlgili Haberler
- Tarkan'dan Rize İşkencedere'deki direnişe destek: Acılı feryadınızı duyuyorum
- Tarkan: Sezen Ünlü'yü unutmayalım; kadın hakları için mücadele etmeye devam
- Gökhan Özoğuz'dan zam tepkisi: 'Bizim gündemimiz' dedi, sıraladı
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım: "Yaaakşamlar"
Video Haberler
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Sağlık Bakanlığı güncel Covid-19 tablosunu açıkladı