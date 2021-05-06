Erdoğan'ın danışmanından ünlü isimlere hakaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, iktidara eleştiriler getiren üç ünlü isme hakaret etti. Cesur, “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:16
Erdoğan'ın danışmanından ünlü isimlere hakaret
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan ve sosyal medya yöneticisi olduğu bilinen İsmail Cesur; iktidarın bazı politikalarını eleştiren ve sosyal olaylarda tepkisini gizlemeyen Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'a tepki gösterdi.

Cesur, paylaşımında üç ünlü ismin fotoğraflarına yer vererek “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

Cesur'un paylaştığı isimlerden Tarkan, İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nin talanına karşı çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise sık sık iktidarın başarısızlıklarını eleştiriyor. Cem Yılmaz da AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonunu tiye almıştı.

Cesur'un paylaşımı:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler