Erdoğan'ın danışmanından ünlü isimlere hakaret

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan ve sosyal medya yöneticisi olduğu bilinen İsmail Cesur; iktidarın bazı politikalarını eleştiren ve sosyal olaylarda tepkisini gizlemeyen Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'a tepki gösterdi.

Cesur, paylaşımında üç ünlü ismin fotoğraflarına yer vererek “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

Cesur'un paylaştığı isimlerden Tarkan, İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nin talanına karşı çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise sık sık iktidarın başarısızlıklarını eleştiriyor. Cem Yılmaz da AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonunu tiye almıştı.

Cesur'un paylaşımı: