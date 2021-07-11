Erdoğan'ın elini öpmek isteyen Uşan ve eski rektör İbiş de Etik Kurulu'nda

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na, Danıştay Başkanı’yken karşısında “düğmesi olmayan cüppesini iliklemeye çalışan” Zerrin Güngör’ü atadı. Kurula atanan üyeler arasında ise Erdoğan’ın elini öpmeye çalışan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Muhammed Fatih Uşan, 3 eski AKP milletvekili ve eski Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de yer alıyor. İbiş’in, rektörlerin siyasi parti çalışmalarına katılmaları yasak olmasına rağmen AKP’nin Siyaset Akademisi’nde ders vermesi tartışmalara neden olmuştu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kurulun başkanlığına Danıştay kontenjanından eski Danıştay Başkanı Güngör atandı.

2013’te tek aday olarak Danıştay Başkanı seçilen ve 2020’ye kadar başkanlık görevini sürdüren Güngör, 2014’te düzenlenen Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümü töreninde cüppesini, Erdoğan’ın önünde iki eliyle kapatmaya çalışmasıyla tepki çekmişti.

KIZI, YARGITAY’A ATANMIŞTI

Güngör, 2014’te Erdoğan’ın Rize ziyaretine de katılmış, Erdoğan, Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte çay toplamıştı.

Güngör, kızının atamaları ile de gündeme gelmişti. Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, hakimlik sınavını kazandıktan sonra Elazığ’da görevlendirilmiş ancak 24 saat içinde Yargıtay’a atanmıştı.

Burada yalnızca birkaç gün çalışan Hatinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda daire başkanı olarak görevlendirilmişti. Öğretim üyesi kontenjanından üye olarak atanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Muhammed Fatih Uşan da 7 Ocak 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen Fahri Doktora Diploması’nın sunumu sırasında Erdoğan’ın elini öpmeye çalışması ile eleştirilerin odağı olmuştu.

BAŞDANIŞMANI DA VAR

Kurula, bakan kontenjanından ise eski AKP milletvekili ve bakan Faruk Nafiz Özak, il belediye başkanı kontenjanından AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu, vali kontenjanından eski AKP milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu kontenjanından ise eski AKP milletvekili ve bakan Kutbettin Arzu ve müsteşar kontenjanından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek atandı. Yargıtay kontejanından, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı olarak da görev yapan Ahmet Karayiğit, Sayıştay kontenjanından 2013’te yaş haddinden emekli olan Ömer Faruk Doğan, büyükelçi kontenjanından eski KKTC Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve öğretim üyesi kontenjanından eski Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de üye olarak atananlar arasında yer aldı. 2017’de yayımlanan bakanlar kurulu kararı ile bu göreve atanan Karayiğit, Doğan, Akbulut ve Uşan, yeniden üyelik görevine atanmış oldu.

BOTAŞ VE ÇAYKUR'A DA AKP'LİLER

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararları ile de Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Buna göre, BOTAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine Kerim Taşkıran atandı. Taşkıran, 2002, 2007 ve 2015 seçimlerinde AKP’den Samsun milletvekili olmak için başvuru yapmış, 2007’de aday gösterilmiş ancak seçilememişti. Taşkıran, 2015’te aday olabilmek için BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyeliklerine ise eski AKP milletvekili Hikmet Ayar ve ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu getirildi.