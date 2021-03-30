Erdoğan’ın eski yol arkadaşından oğlunun atamasına teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski yol arkadaşlarından Refah Partili eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, oğlunun DHMİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından sosyal medyada mesaj yayınladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı. Yerine ise Refah Partili Eski Belediye Başkanı Abdullah Çakmak’ın oğlu Enes Çakmak getirildi.
Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda danışman olarak görev yapmıştı.
BABASI SEVİNDİ: TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM
Erdoğan’ın eski yol arkadaşlarından Refah Partili eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, oğlunun DHMİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından sosyal medyada mesaj yayınladı.
Zagreb Radyosu'nun haberine göre, Resmi Gazete’deki atama kararını paylaşan Çakmak, “Değerli Dostlar bu güzel gecelerde bir baba olarak bizi gururlandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletirim. Yolun açık ola evlat vatana millete güzel hizmetlerde bulunasın ayağınıza tas değmesin.” ifadelerini kullandı.
İşte o mesaj:
(Erdoğan ile halı saha maçına çıkan Abdullah Çakmak)
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