Helallik isteyen Erdoğan'a AKP'li esnaftan yanıt: Etmiyorum
Eski AKP Lapseki İlçe Başkanı Mehmet Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1993 yılından bu yana esnaflık yaptığını belirterek pandemi sürecinde uygulanan politikaları eleştirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helallik isteğine “Cumhurbaşkanım ben helal etmiyorum” yanıtını verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'helallik' istediği açıklamasının yankıları sürüyor. Siyasilerden sert tepkiler gelirken birçok esnaf da 'Hakkımız helal etmiyoruz' şeklinde açıklamalarda bulundu. Son olarak AKP ilçe başkanlığı da yapan Mehmet Kocabıyık isimli esnaf Erdoğan'a hakkını helal etmediğini söyledi.
Kocabıyık, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız bizden helallik istiyor” diyerek açıklama yaptı.
Kocabıyık'ın açıklaması şöyle:
“Edelim, edelim ama 1993 yılından beri esnaflık yapıyorum. 28 yıldır devletime vergimi, Bağ-Kur’umu ve yanımda çalıştırdığım işçilerin sigorta primlerini ödüyorum ve bugüne kadar devletten hiç yardım talep etmedim ve almadım. 14 aylık pandemi sürecinde hiçbir devlet yetkilisi ya da görevlisi bizi ziyaret etmedi ve aramadı. ‘Durumunuz nasıl, iş yapabiliyor musunuz, bir ihtiyacınız var mı, devlet olarak size nasıl yardımcı olabiliriz’ demedi. ‘Ev kiranı, iş yeri kiranı, vergini, sigortalarını, işçi maaşlarını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyebiliyor musun’ demedi. ‘Evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını alabiliyor’ musun demedi.
Ya, taksit yaptırdığımız SSK ve vergi borçlarımızın ödemelerini bile ertelemedi. 29 Nisan, bizi kapattınız. 30 Nisan, SGK borç taksitlerini ödettiniz. Şimdi, zor durumda kalan mağdur olan esnafımız hakkını helal etsin!
Ya biz devleti baba olarak bilir, hiç başkaldırmayız ama babamız bu zor günde hatırımızı bile sormadı. Ama biz hakkımızı helâl edelim! Nasıl edelim? Onların ödemelerini ertelediğiniz gibi bizim de mi ertelediniz? Onlara sahip çıktığınız gibi bize de mi sahip çıktınız? Hiç Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım ben helal etmiyorum.”
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