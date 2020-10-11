Erdoğan'ın 'ihanet' itirafı bakın aslında neymiş!

11 Ekim 2020 Pazar, 13:45

Tuzla Belediye Meclisi’nde konuşan AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP Grubunun “Tuzla’yı betonlaştırıyorsunuz” eleştirilerine cevap verirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik, etmeye de devam ediyoruz" itirafına "açıklık" getirmeye çalıştı.

“Betonlaşma ile ilgili bir şey söylediniz. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde cevabını verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet adamı olarak, bir devlet büyüğü olarak kullandığı muhteşem bir devlet adamlığı ifadesini aldınız siyaseten kullanıyorsunuz. 2004 yılında ben, ilçe başkanıydım. Beni ilgilendirmez demeyip sordum. Bir devlet adamı ben 20 yıldır buradayım, ben 30 yıl öncesi 40 yıl öncesi yapılaşmaya, 50 yıl önceki yanlışlara sesiz kalırım, beni ilgilendirmez’ demez. Gerçek bir devlet adamı. ‘Biz bu şehre ihanet ettik’ derken siz arkadaşlar eski Türk Filmlerini izleyin de görün rezalet yapılaşmaları. Eski Türk Film’lerine bakın. Ben Kartal’da büyüdüm. Kartal’ın hepsi kaçak. 5 katlı binanın 3 tanesi kaçak. CHP zamanında arkadaşlar hatırlatırım. Daha 70’lere gidelim mi? 80’lere gidelim mi?" diyen Yazıcı, Erdoğan'ın sözkonusu ifadesi için ise şöyle dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. ‘Biz bu şehre ihanet ettik’ derken, bir devlet adamlığı düşüncesi ile genel manada ‘biz’ diyerek, bir ülke olarak biz diyerek bu şehre, böyle bir şey söyledi. Ama siz ‘kendi dönemi için konuştu’ gibi aldınız bunu itiraf etti dediniz. Samimiyetle söylenen bu ifadeyi siyaseten kullanmak ne kadar yanlış bir şey."

KAÇAĞIN ÖNÜNE ERDOĞAN GEÇMİŞ

2006 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetimler Kanunu neticesinde kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne geçildiğini öne süren Başkan Yazıcı, “Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra 2006 yılı itibariyle yerel yönetimler kanunu getirdi. Yapanı da yaptıranı da sorumlu kılarak gecekondulaşmayı önlemiştir. Kaçak yapıyı önlemiştir. Cumhuriyet tarihinde de bunun önlemini alan, kanun getiren tek devlet adamıdır. Ve bu zihniyet ile devam etmiştir. Bunu bilin lütfen.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı "Şehir ve STK Zirvesi"nde "İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum." ifadelerini kullanmıştı.







