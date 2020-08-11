Erdoğan'ın "IMF bizden borç istedi" sözlerine eski Merkez Bankası Başkanı'ndan yanıt
Erdoğan’ın ‘IMF borç istedi’ iddiasına bir yanıt da, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’dan geldi. Erdoğan'ı yalan söylemekle suçlayan Yılmaz, "IMF bizden borç istemedi" dedi.
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi değerlendirmeleri yaparken sıklıkla kullandığı "IMF bizden borç istedi" sözlerini yalanladı.
"IMF BİZDEN BORÇ İSTEMEDİ"
Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Şu IMF’ye 5 milyar dolar borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime YALAN. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona TAAHHÜTTE bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok.”
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, ekonomide yaşanan krize ilişkin eleştirilerde bulunan ve çözüm önerisi sunan Babacan’a yüklenmişti.''Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan(Ali Babacan) ‘bu borcu verelim mi’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.
Video Haberler
- Ceza yağdı... Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
- Adana'da korkunç olay! Defalarca bıçakladı
- Taksim'de dehşet! Alevler içinde kaldı
- Mansur Yavaş rest çekti: İspatlarsan istifa edeceğim
- İYİ Parti'li Çıray, Erdoğan'ın stratejisini anlattı
- Rusya'daki dev patlama anı kamerada
- Salgında başa döndük, kısıtlamalar gelebilir
- Genç kadının üzerine benzin dökerek yaktı!
- 3 bin 200 metre yükselikte dağcıları kurtarma operasyonu
- Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu