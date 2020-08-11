Erdoğan'ın "IMF bizden borç istedi" sözlerine eski Merkez Bankası Başkanı'ndan yanıt

11 Ağustos 2020 Salı, 09:27

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi değerlendirmeleri yaparken sıklıkla kullandığı "IMF bizden borç istedi" sözlerini yalanladı.

"IMF BİZDEN BORÇ İSTEMEDİ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Şu IMF’ye 5 milyar dolar borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime YALAN. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona TAAHHÜTTE bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok.”

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, ekonomide yaşanan krize ilişkin eleştirilerde bulunan ve çözüm önerisi sunan Babacan’a yüklenmişti.''Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan(Ali Babacan) ‘bu borcu verelim mi’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.