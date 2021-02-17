Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na hakaretleri Cumhurbaşkanlığı sitesinde sansürlendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır'' demesi üzerine Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" ifadelerini sarf etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan'ın sözlerinin ardından ''beş kuruşluk dava'' açacaklarını belirtirken, hakaretlerin Cumhurbaşkanlığı sitesinde sansürlendiği görüldü.
Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" ifadelerini sarf etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan'ın sözlerinin ardından ''beş kuruşluk dava'' açacaklarını belirtirken, Erdoğan'ın hakaretleri Cumhurbaşkanlığı sitesinde sansürlendi.
''TERBİYESİZ HERİF''
Erdoğan konuşmasında, ''Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif'' ifadelerini kullandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı sitesinde, ''5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere, nasıl ‘bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı’dır diyorsun ya?'' ifadelerine yer verildi.
''BEŞ KURUŞLUK DAVA''
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince, ‘Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır’ eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız” dedi.
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