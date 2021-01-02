Erdoğan’ın ‘kimse para verip almasın dediği’ Sözcü gazetesi, Meclis uygulamasından çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sözcü gazetesini hedef almasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri yer alan bölümünde Sözcü gazetesinin yer almadığı görüldü.
Sözcü gazetesi, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altında yer alan Ayasofya’nın ibadete açılması haberi nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedefe alındı. Erdoğan’ın "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" sözleri üzerine Sözcü, Meclis uygulamasından çıkarıldı.
BirGün’ün haberine göre, Sözcü gazetesinin çıkarıldığı aplikasyon bölümünde, TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer alıyor. Aplikasyonu milletvekili, meclis çalışanları ve basın mensupları kullanıyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra BİK harekete geçtiğini açıklamıştı. Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada Sözcü gazetesi hakkında, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır" denilmişti.
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