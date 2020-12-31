Erdoğan’ın nikah şahitliğini yaptığı isme AKP'li belediyeden ihale yasağı

31 Aralık 2020 Perşembe, 14:20

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 25 Kasım 2019 tarihinde açtığı, “Piknik Masası ve Oturma Bankı Alımı İşi” ihalesini alan, Ömer İhsan Tamgüney’in şirketi TMG İnşaat AŞ, bir yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ihalenin gereklerini yerine getirmediği için yaptığı şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alındı. Yasaklama kararı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na dayanılarak alındı.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan ve merkezi İstanbul’da bulunan TMG İnşaat AŞ söz konusu ihaleyi 798 bin 250 TL’ye almıştı. Yaklaşık maliyeti bir milyon 487 bin 600 TL olarak belirlenen ihaleyi, yüzde elliye yaklaşan bir indirimle alan şirket, 16 Aralık 2019 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme imzalamıştı. TMG İnşaat sözleşme gereği üstlendiği işleri 22 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyordu.

PİKNİK MASASI OTURMA BANKI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 25 Kasım 2019 tarihinde ihale ettiği iş kapsamında şu alımları yapacaktı:

100 adet piknik masası, 700 adet demonte piknik masası, 400 adet oturma bankı, 500 adet döküm ayaklı oturma bankı, 500 adet sapelli lata, 300 adet çam lata, 40 adet iç kova, 30 takım döküm ayak, 50 adet lata tip 1 ve 2 bin adet oturak tahtası.

Sözleşme gereği söz konusu malzemelerin yüzde 25’i ilk iki ayda teslim edilecekti. Geri kalan malzemelerin teslimi ise yüzde 25’erlik dilimler halinde 2’şer ay arayla yapılacaktı.

TAMGÜNEY ŞİRKETİN TEK SAHİBİ

Devlet İhale Kanunu kapsamındaki tüm ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanan TMG İnşaat AŞ, 24 Aralık 2014 tarihinde Smart Tarım İnşaat Gıda Turizm İthalat İhracat San. Ve Tic. AŞ adıyla kuruldu. Şirketin adı 2018’de TMG olarak değiştirildi.

İbrahim Serdar Aksel, Ömer İhsan Tamgüney ve Fuat Nihat Buruk tarafından kurulan şirketin amacı her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmaktı.

Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Serdar Aksel 2016 yılında şirketten ayrıldı. Ömer İhsan Tamgüney şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski futbolcu ve antrenör olan Fuat Nihat Buruk da 2017’de şirketten ayrıldı ve Tamgüney şirkette tek pay sahibi olarak kaldı. Tek pay sahibi olan Tamgüney 2018’de şirketin adını TMG İnşaat AŞ olarak değiştirdi. Şirketin merkezi Büyükçekmece’den Başakşehir’e ardından Bağcılar’a ve son olarak da Zeytinburnu’na taşındı.

NİKAHI MEVLÜT UYSAL KILDI, CUMHURBAŞKANI ŞAHİTLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın nikah şahidi olarak katıldığı bir törenle Ömer İhsan Tamgüney, 19 Mart 2017 tarihinde Sevgi Carbaş ile evlendi. Nikah, İBB’nin “1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi” nde kıyıldı. Nikahın İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından değil de henüz Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal tarafından kıyılması dikkat çekiciydi. Uysal’ın 19 Mart 2017 tarihinde attığı tweet mesajında, “Sevgi Carbaş ve İhsan Tamgüney çiftinin nikahlarını Sayın Cumhurbaşkanımız RT Erdoğan’ın şahitliğinde kıydık. Allah iki cihanda mutlu etsin” demişti.

Ömer İhsan Tamgüney 14 Mart 2018 tarihinde, SADED’in onursal başkanı olan annesi Fatma Tamgüney ile birlikte, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etmişti.

İhsan Tamgüney’in şirketi 15 Mayıs 2018 tarihinde, İBB’nin şirketlerinden İSTON’dan en büyük ihalelerinden birini aldı. Kent mobilyaları alımını içeren ihalenin bedeli 9 milyon 266 bin 800 TL olarak hesaplanmıştı.