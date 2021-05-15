Erdoğan'ın ödülü bir kez daha gündemde: Boynunuzda Yahudi Cesaret Madalyası'yla ahkam kesiyorsunuz

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'te Başbakan olduğu dönemde ABD'de verilen “Yahudi Cesaret Madalyası”, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik günlerdir devam eden saldırıları sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı üzerine Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullanmıştı.

Altun'un bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yanıt verdi. Özkoç, Twitter üzerinden Altun'un sözlerini alıntılayıp 2004 yılında Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı paylaşarak "Allah’a şükür Genel Başkanımız bugüne kadar Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı’nın elinden Yahudi Cesaret Madalyası’nı almadı" dedi.





"BOYNUNUZDA MADALYA İLE AHKAM KESİYORSUNUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Fahrettin Altun'a 'Yahudi Cesaret Madalyası'nı sordu. Gülizar Biçer Karaca, Altun'un Kılıçdaroğlu'nu "ucuz siyasi hesap" yapmakla hedef altığı paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs kan ağlarken AKP Genel Başkanı aldığı Yahudi cesaret madalyasını iade etmeyi düşünür mü? Asıl ucuz siyaset nedir bilir misin? Boynunuzda Yahudi cesaret madalyası asılıyken Kudüs için ahkam kesmektir"





İADE MUAMMASI

Amerikan Yahudi Kongresi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2004 yılı Ocak ayında “Cesaret Ödülü” takdim etmiş, kuruluşun başkanı Jack Rosen ise bu ödülü Temmuz 2014'te kamuoyuna açık bir mektupla geri istemişti.

Bu talepten beş gün sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Erdoğan adına bir mektup yazmış ve "ödülü iade etmekten memnuniyet duyacaklarını" belirtmişti.

Kasım 2014’te ise dönemin MHP’li milletvekili Şefik Çirkin, Dışişleri Bakanlığı’na yazılı bir soru önergesi vererek ödülün iade edilip edilmediğini sordu.

Dışişleri’nin Ocak 2015’teki yanıtında, Çirkin’in soru önergesinde bilgi verdiği gibi süreç özetlendi. Ancak geri istenen ödülün gönderilip-gönderilmediği açıklanmadı.



