Erdoğan'ın okul arkadaşına ihale üstüne ihale

05 Eylül 2021 Pazar, 09:55

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda 1883 yılında inşa edilen ve günümüzde Marmara Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak kullanılan tarihi yapı restore edilecek.

BirGün'den Seda Balmumcu'nun haberine göre, restorasyon ihalesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuldan arkadaşı olarak da bilinen, son yıllarda aldığı büyük tarihi yapıların restorasyon ihaleleri ile dikkat çeken müteahhit Hasan Gürsoy’un firması aldı.

Dört teklifin verildiği ancak iki teklifin geçerli kabul edildiği restorasyon ihalesi, 14 milyon 770 bin 196 liralık bedelle Gürsoy Grup Restorasyon San. ve Tic. AŞ firmasına verildi. İhale sözleşmesine göre restorasyon işi, 30 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacak.

AHLAT KÖŞKÜ'NDEN TOPKAPI SARAYI'NA

Sultanahmet’teki 138 yıllık tarihi binanın restorasyon ihalesini alan Gürsoy, geçmişte çok sayıda tarihi yapının restorasyon ihalesini de almıştı. Söz konusu ihaleler arasında Süleymaniye Camii,-Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Galatasaray Üniversitesi, Hasan Paşa Gazhanesi, Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyonları da bulunuyor.

Çoğunluğu restorasyon ihalesi olmak üzere Hasan Gürsoy ve ailesine ait firmalar, son 11 yılda kamu kurumlarından 332 milyon 639 bin 196 TL’lik ihale aldı.

Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda bulunan bina, 1883 yılında Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı için inşa edildi. “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi” olarak da kullanıldı. 27 Aralık 1977 gecesi çıkan yangında, dış duvarları hariç tamamen kül olan bina, aslına uygun olarak restore edilerek, 30 Mart 1984’te Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olarak hizmete açıldı. Marmara Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, açılışta yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Öğrenciliğimin 3 ve hocalığımın 17 yılı burada geçti. Okulu ilk kez, kapısından adımımı attığım 1944 sonbaharında tanıdım ve çok sevdim. 1977 yangınından sonra, okulda öğretim durmuştu. Beni, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden, buranın başkanlığına atadılar. Başka binada öğretime devam ettik. 1982'de üniversiteye dönüştü. Okulumuz çok güzeldi. Aynı güzelliği verebilmek için çok çalıştık. Devlet, onarım ve restorasyon için 153 milyon lira harcandı. Tek yardım, 10 milyon lira ise İş Bankası'ndan geldi. Onunla 200 kişilik yeni konferans salonu tefriş edildi.”

Rektörlük binasının yanında, 2008 yılında açılan Cumhuriyet Müzesi de bulunuyor.

KIZ KULESİ DE RESTORE EDİLECEK

İstanbul’un simgelerinden olan tarihi Kız Kulesi’nde dün restorasyon başlatıldı. Basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, restorasyon projesinin bilimsel araştırmalar ışığında hazırlandığını, yapılacak her türlü çalışmanın www.kızkulesi.com adresi üzerinden tüm şeffaflığıyla kamuoyuna sunulacağını öne sürdü.

Yapının uzun yıllar restoran olarak kullanıldığına dikkat çeken Ersoy, “Bizler Kız Kulesi’nin sadece bir anıt eser olarak kalmasını, anıt eser olarak ziyaret edilmesini, İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

Restorasyonun Nisan 2022’de bitirilmesi hedefleniyor.