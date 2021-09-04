Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de açılış törenine katıldı. Salarha Tüneli'nin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Erdoğan'ın hemen önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanmasına tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Erdoğan çocuğun kafasına mikrofon tutuğu eliyle 3 kere vurması sosyal medyada günün konusu oldu. İşte o anlar...
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