Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtması karikatür konusu oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin vurduğu Rize'de çay dağıtması tepkilere neden oldu. Karikatür dergisi LeMan, yayınladığı karikatürle bu görüntüleri eleştirdi.
Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Artvin ve Rize en fazla etkilenen iller oldu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yerini su bastığı Rize'ye giden Erdoğan, burada toplanan yurttaşlara yine otobüsten fırlatarak çay dağıttı.
Erdoğan'ın çay dağıttığı anlara ait görüntüler tepki ile karşılanırken LeMan'dan dikkat çeken bir karikatür geldi. LeMan'ın karikatüründe Erdoğan'ın dağıttığı çayların altında ezilen yurttaşlar işlendi.
İşte o karikatür:
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