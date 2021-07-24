Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtması karikatür konusu oldu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:18

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Artvin ve Rize en fazla etkilenen iller oldu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok yerini su bastığı Rize'ye giden Erdoğan, burada toplanan yurttaşlara yine otobüsten fırlatarak çay dağıttı.

Erdoğan'ın çay dağıttığı anlara ait görüntüler tepki ile karşılanırken LeMan'dan dikkat çeken bir karikatür geldi. LeMan'ın karikatüründe Erdoğan'ın dağıttığı çayların altında ezilen yurttaşlar işlendi.

İşte o karikatür: