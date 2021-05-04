Ergin Ataman: "Şampiyonluğu hak ediyoruz"

04 Mayıs 2021 Salı, 22:42

Turkish Airlines EuroLeague play-off beşinci maçında Real Madrid'i 88-83'lük skorla mağlup ederek Final-Four'a yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Real Madrid'i tebrik eden Ataman, şunları kaydetti:

"Bizim için harika bir seri oldu. Arkadaşım Pablo Laso’yu ve Real Madrid‘i tebrik ederim. Asla vazgeçmediler. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı kırma şansımız vardı. 12 sayı öne geçtik. Ama geri döndüler ve hatta maçı kazanma şansı yakaladılar. Özellikle ilk yarı, en iyi oyunumuz değildi. Larkin ve Beaubois sıfır sayı attı. Çok fazla baskı ve duygu vardı. Daha sonra üçüncü çeyrekte Beaubois ve Simon skor bulmaya başladı, Micic iyi işler yaptı. Son çeyrekte geri döndüler. Çok fazla hücum ribaundu verdik. Bu hücum ribauntlarından hemen sonra 4-5 kez üçlük buldular. Daha sonra Simon ve Larkin’le maçı kapattık. Larkin sonunda ritim buldu ve seriyi başarılı şekilde tamamladık."

"UMARIM TARİH TEKERRÜR EDER"

Ergin Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"Umarım Simon’un şutunda tarih tekerrür eder. Simon’un şutuyla maçı kırmayı başardık. Son iki senedir oynadığımız basketbolla Final Four’u, finali ve şampiyonluğu hak ediyoruz. Bugün belki iyi oynayamadık ama çok savaştık. Belki Simon’un şutu şans şutuydu ama Real Madrid de şansı yardımıyla hücum ribaundlarından sonra birkaç kez üçlük buldu."

AYDIN ÖRS'TEN ATAMAN'A DESTEK

55 yaşındaki basketbol adamı, 1996 yılında o dönemki ismi Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile Koraç Kupası'nı kaldıran efsane başantrenör Aydın Örs'ün kendisine destek verdiğini söyledi:

"Bu sabah buraya gelirken benim için çok önemli bir basketbol adamından mesaj aldım: 'Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum. Siz kazanacaksınız. Benle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum'. Üç haftadır yoğun bakımda yatan değerli hocam Aydın Örs 2 gün önce normal odaya çıktı. Daha önce hep oğluyla konuşup ondan haber alıyordum. İlk kez ondan böyle bir mesaj aldım ve çok duygulandım. Ona çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun diliyorum. Ona; ‘Sevgili hocam, Türk antrenörler olarak bizlerin daha yapacağı çok şey ve kazanacağı çok kupa var’ diye yanıt verdim. Beni çok mutlu eden bir olaydı. Sizlerle paylaşmak istedim."