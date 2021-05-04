Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında Jarell Eddie ile coştu

04 Mayıs 2021 Salı, 19:35

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladığı Galatasaray'ı 104-79'luk skorla mağlup etti. Ligde normal sezonu ikinci tamamlamayı önceden garantilemiş olan Fenerbahçe Beko, bu derbi galibiyetiyle 29 maçta 22. galibiyetine ulaşırken; küme düşme tehlikesini atlatmış olan Galatasaray ise 30. maçında 19. yenilgisini aldı.

CSKA Moskova ile oynanan EuroLeague play-off serisinde Covid-19 karantinası sebebiyle takımın başında olamayan koç Igor Kokoskov'un yeniden sahaya çıktığı sarı lacivertlilerde %80 üçlük yüzdesiyle oynayan Jarell Eddie 29 sayıyla maçın yıldızı olurken, Kenan Sipahi ise 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da ise Oliver Jefferson, 21 sayıyla takımının öne çıkan ismi oldu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Göksenin Köksal ise 15 sayı attı.

Derbinin çeyrek skorları: 26-22, 51-38, 78-59, 104-79.