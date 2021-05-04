MAÇ ÖZETİ | Real Madrid'i deviren Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi
Turkish Airlines EuroLeague play-off son maçında Real Madrid'i 88-83 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four'a yükselme başarısı gösterdi.
Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague play-off beşinci maçında Real Madrid'i 88-83'lük skorla mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirerek Final-Four'a yükselme başarısını gösterdi. Lacivert-beyazlılarda 26 sayı ve 8 ribaund istatistiği yapan Chris Singleton, maçın yıldızı oldu. Vasilije Micic 18 sayı kaydederken, Krunoslav Simon ise 17 sayıyla takımına katkı sağladı. İspanyol temsilcisi Real Madrid'de Nicolas Laprovittola 17, Trey Thompkins ise 12 sayı attı.
Baştan sona çekişmeli geçen maçın bitimine 38 saniye kala Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'un bulduğu üçlükle skoru 83-80'e getirmesi ve Real Madrid'in yıldızı Sergio Llull'ün top kaybı, Efes'e galibiyeti getiren kırılma anı oldu. Temsilcimiz, 28 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentinde oynanacak olan yarı finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zaferi kutladı:
ANADOLU EFES #FINALFOUR'DA! #BenimYerimBurası #YarımKalanGörev #F4GLORY pic.twitter.com/oGO9UNfJ1O— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 4, 2021
İşte maçın özeti:
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