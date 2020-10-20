Erkan Baş'tan MHP'ye: Cesaretleri varsa...

20 Ekim 2020 Salı, 16:08

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, gündemdeki bazı gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP Gençlik Kolları'nın hazırlayıp paylaşıma soktuğu 'Sen kimsin?' videosuna ilişkin "Kendisini eleştiren, hatta sadece onun ileri sürdüğünden farklı bir fikri ileri süren pek çok kişiye son derece kibirli bir biçimde 'sen kimsin ya…' diye seslendiğini sanırım herkes duymuştur. Şimdi bu yetmemiş gibi iktidar partisi gençlik kollarının resmi sosyal medya hesaplarından yurttaşlarımıza 'Sen kimsin?' diye soran bir iktidar partisiyle karşı karşıyayız." dedi.

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN ÇAĞRI

Maden işçilerinin ödenmeyen hakları için Ankara'ya yürüdüklerini dile getiren Baş, "Maden işçileri bu kararlılıklarıyla bir kez daha tarih yazıyor ve karşılarında iktidar da kendi kara tarihine yeni sayfalar ekliyor. İşçilerin karşısına jandarmayı, kolluk kuvvetlerini çıkartıyorlar. Tüm yurttaşlarımızı, en ağır şartlarda çalışmak zorunda kalan, hakları için mücadele eden madencilerin yanında olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"SİYASİ ŞOV"

MHP'nin "askıda ekmek" kampanyasına da değinen Baş, "Bu kampanyayı yapmak yerine, cesaretleri varsa ekmeklerini alıp o maden işçilerinin yanına gitmeliler. Bacaklarını kaybetmiş emekçiye, babasını kaybetmiş yavruya ne anlatacaklarını çok merak ediyoruz. Bu kampanya üzerinde çok konuşuluyor. Bunun toplumsal dayanışmayla, el ele vermekle, halkın geçim derdiyle gerçekten ilgilenmekle uzaktan yakından bir alakası olmadığı kanaatindeyiz. Bu tam bir siyasi şovdur." görüşünü savundu.

"DÜNYANIN EN HIZLI BÜTÇESİ"

Meclis'te 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin başlayacağını anımsatan Baş, bütçeden emekçilerin payına hiçbir şey gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Bütçenin Meclise sunulmasına 10 gün kala hükümet Türkiye mali sisteminin anayasası 5018 sayılı yasada önemli değişiklikler yapıyor. Birçok yanlışın yanında, uluslararası mukayeseye de imkan veren fonksiyonel bütçe uygulamasına son veriyor, olmayan şeffaflık yerini karanlığa bırakıyor. İşin garibi bütçe yöntemi değiştiren yasa daha yeni değişiyor ama 10 gün içerisinde buna uygun bütçe geliyor. Demek ki önce bütçeyi hazırlamışlar sonra da bir ara yasasını değiştirelim demişler. 10 günde dünyanın en hızlı bütçesini hazırlayan ülke olduk bir anda. Zaten bütçe sarayda hazırlanıyordu. Emin olun bakanlar bile kendi bütçelerini bizle birlikte görüyor. Şimdi gördükleri bütçede nereye ne kadar harcanıyor onlar bile göremeyecek."