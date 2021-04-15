Erkan Oğur kimdir?

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:55

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söz ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne, usta müzisyen Erkan Oğur’un düzenleme yapması Twitter'da çok bahsedilenler arasına girdi.

Erkan Oğur müzik yaşamı boyunca pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmasının yanı sıra perdesiz gitarı icadıyla bilinen bir müzisyendir. Birçok albüm ve film müziğine imza atan Erkan Oğur için ilkokul öğretmeni "İlkokulu bitirdiğinde, bizim yöreden çalmadığı saz kalmamıştı." demiştir. Saz ustası ve müzisyen Kemal Eroğlu meslek hayatını Erkan Oğur'u tanıdıktan önce ve sonra olarak ikiye ayırmaktadır. İşte Erkan Oğur’un hayatı…

YAŞAMI VE KARİYERİ

Erkan Oğur, 17 Nisan 1954’te Ankara’da doğmuştur. Elazığlı olan Erkan Oğur, keman, bağlama, flüt ve cümbüş çalarak 4 yaşında müzik hayatına başlamıştır. Liseyi Ankara'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ile başladığı üniversite hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde okuyarak devam etmiştir.

Müzisyen olmaya karar verdikten sonra eğitim görmek için Türkiye'ye dönmüş, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümünden mezun olmuştur.

Gitar çalışında Jimi Hendrix'ten etkilenen Oğur, 1976'da icat ettiği perdesiz gitar ile birlikte dünya müzik literatüründe yerini almıştır. Oğur, 1984 yılında MFÖ grubunun "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümünde yer alan "Güllerin İçinden" şarkısına perdesiz gitarıyla eşlik etmiştir.

İlk albümü 'Fretless'i 1994 yılında Almanya'da çıkardı. Bu albüme birkaç ilaveyle 1996 yılında Türkiye'de 'Bir Ömürlük Misafir' adlı albümünü yayınladı ve aynı yıl Eşkıya filminin müziklerini yaptı. Bu albümünden sonra 'Gülün Kokusu Vardı' (1998), 'Hiç' (1999), 'Anadolu Beşik' (2000) ve en son albümü olan Fuad'ı (2001) müzikseverlerin beğenisine sundu. İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte 2017’de Bilinmeyenle Karşılaşmak adlı albümü yayımladı.