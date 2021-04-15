Erkan Oğur ve İbrahim Kalın işbirliği gündem oldu: Saray, konu müzik olunca liyakat demiş!

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:18

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söz ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne, usta müzisyen Erkan Oğur’un düzenleme yapması Twitter'ın gündemine oturdu.

Ayrıca divan bağlama çaldığı klibinde Kalın’a, ünlü sanatçı Oğur, gitar çalarak da eşlik etti.





Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsünün klibini yayınlayan Kalın’a Erkan Oğur’un verdiği destek gündem oldu. Türkünün düzenlemesini yapan Oğur, bir anda eleştirilerin odağı haline geldi.

Sosyal medya, daha önce iktidar partisi tarafından konseri iptal edilen Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’ın şarkısına verdiği desteği konuşuyor. Twitter’da çok konuşulan klip, Ekşi Sözlük’te de "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’a aranjörlük yapması" başlığıyla gündem oldu.

İşte Twitter'daki bazı paylaşımlar...

İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünün düzenlemesini Erkan Oğur'a yaptırmış...

Dış politikadan ekonomiye, eğitimden güvenliğe hiçbir konuda liyakate başvurmayan saray, konu müzik olunca liyakat demiş! — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) April 14, 2021

Twitter hesabından önce, "Erkan abiye lâf söylettirmem. Okulu için iyilik istemş karşılığını vermesi gerekmiştir. Müziği de kişiliği de bize her zaman örnek olmuş dev bir müzisyen, mucittir" notunu düşen Ceylan Ertem ardından paylaşımını silerek, şunları kaydetti:

Aynı fikirde miyim? Evet.

Erkan abi çok saygı duyduğum bir müzisyendir.

Eleştiren eleştirir ama yerden yere vurmak, küfür basmak doğru değildir.



Haydi başka mevzular var...



Öfkenizi asıl öfkelenmeniz gereken kişilere yöneltmeniz daha doğru olacaktır. — ceylan ertem (@ceylan_peace) April 14, 2021

Erkan Oğur, Erkan Oğur’dur.



güzel kalbi kiminle, ne tür müzik yapmak ister ya da istemez sadece kendi bilir.



O’nun yaptıklarında çıkar ve bencillik arayanlar, öte dursun. — Fırat Tanış (@firattanis) April 14, 2021

Sanatla siyaseti karıştırmayın diyenler var. Şaka mısınız acaba?

Neredeyse varoluşumuza saldırı niteliğinde bir siyaseti üzerimize boca edenler ile değer verdiğimiz sanatçılar hemhal oluyorsa, eleştirmek en doğal hakkımız bence. — melis alphan + (@melisalphan) April 14, 2021

Erkan Oğur istediğine çalar, düzenler ve fikir olarak katkıda bulunur. Biraz saygılı olun lütfen. pic.twitter.com/fPy8G14Xgu — Burçin Büke (@burcinbuke) April 14, 2021