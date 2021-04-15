Erkan Oğur ve İbrahim Kalın işbirliği gündem oldu: Saray, konu müzik olunca liyakat demiş!

Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına yardım ederek düzenlemesini yapması Twitter’da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 09:18
Erkan Oğur ve İbrahim Kalın işbirliği gündem oldu: Saray, konu müzik olunca liyakat demiş!
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söz ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne, usta müzisyen Erkan Oğur’un düzenleme yapması Twitter'ın gündemine oturdu.

Ayrıca divan bağlama çaldığı klibinde Kalın’a, ünlü sanatçı Oğur, gitar çalarak da eşlik etti. 


Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsünün klibini yayınlayan Kalın’a Erkan Oğur’un verdiği destek gündem oldu. Türkünün düzenlemesini yapan Oğur, bir anda eleştirilerin odağı haline geldi.

Sosyal medya, daha önce iktidar partisi tarafından konseri iptal edilen Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’ın şarkısına verdiği desteği konuşuyor. Twitter’da çok konuşulan klip, Ekşi Sözlük’te de "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’a aranjörlük yapması" başlığıyla gündem oldu. 

İşte Twitter'daki bazı paylaşımlar...

Twitter hesabından önce, "Erkan abiye lâf söylettirmem. Okulu için iyilik istemş karşılığını vermesi gerekmiştir. Müziği de kişiliği de bize her zaman örnek olmuş dev bir müzisyen, mucittir" notunu düşen Ceylan Ertem ardından paylaşımını silerek, şunları kaydetti:


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