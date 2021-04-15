Erkan Oğur ve İbrahim Kalın işbirliği gündem oldu: Saray, konu müzik olunca liyakat demiş!
Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına yardım ederek düzenlemesini yapması Twitter’da gündem oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söz ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne, usta müzisyen Erkan Oğur’un düzenleme yapması Twitter'ın gündemine oturdu.
Ayrıca divan bağlama çaldığı klibinde Kalın’a, ünlü sanatçı Oğur, gitar çalarak da eşlik etti.
Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsünün klibini yayınlayan Kalın’a Erkan Oğur’un verdiği destek gündem oldu. Türkünün düzenlemesini yapan Oğur, bir anda eleştirilerin odağı haline geldi.
Sosyal medya, daha önce iktidar partisi tarafından konseri iptal edilen Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’ın şarkısına verdiği desteği konuşuyor. Twitter’da çok konuşulan klip, Ekşi Sözlük’te de "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’a aranjörlük yapması" başlığıyla gündem oldu.
İşte Twitter'daki bazı paylaşımlar...
İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünün düzenlemesini Erkan Oğur'a yaptırmış...— Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) April 14, 2021
Dış politikadan ekonomiye, eğitimden güvenliğe hiçbir konuda liyakate başvurmayan saray, konu müzik olunca liyakat demiş!
Twitter hesabından önce, "Erkan abiye lâf söylettirmem. Okulu için iyilik istemş karşılığını vermesi gerekmiştir. Müziği de kişiliği de bize her zaman örnek olmuş dev bir müzisyen, mucittir" notunu düşen Ceylan Ertem ardından paylaşımını silerek, şunları kaydetti:
Aynı fikirde miyim? Evet.— ceylan ertem (@ceylan_peace) April 14, 2021
Erkan abi çok saygı duyduğum bir müzisyendir.
Eleştiren eleştirir ama yerden yere vurmak, küfür basmak doğru değildir.
Haydi başka mevzular var...
Öfkenizi asıl öfkelenmeniz gereken kişilere yöneltmeniz daha doğru olacaktır.
Erkan Oğur, Erkan Oğur’dur.— Fırat Tanış (@firattanis) April 14, 2021
güzel kalbi kiminle, ne tür müzik yapmak ister ya da istemez sadece kendi bilir.
O’nun yaptıklarında çıkar ve bencillik arayanlar, öte dursun.
Sanatla siyaseti karıştırmayın diyenler var. Şaka mısınız acaba?— melis alphan + (@melisalphan) April 14, 2021
Neredeyse varoluşumuza saldırı niteliğinde bir siyaseti üzerimize boca edenler ile değer verdiğimiz sanatçılar hemhal oluyorsa, eleştirmek en doğal hakkımız bence.
Erkan Oğur istediğine çalar, düzenler ve fikir olarak katkıda bulunur. Biraz saygılı olun lütfen. pic.twitter.com/fPy8G14Xgu— Burçin Büke (@burcinbuke) April 14, 2021
Kimse peygamber değil, insanüstü değil, yaptığı bir hatada da eleştiriden muaf değil. Erkan Abi’nin yanlış yaptığını düşünen, ya da bu yanlışı ondan beklemediği için hayal kırıklığına uğrayıp “yanlış yapmıştır” diye tepkisini veren insanlar da linççi değil, kusura bakmayın.— aylin aslım (@AylinAsLIM) April 14, 2021
Video Haberler
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti