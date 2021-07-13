'Erkek işi' olarak görülen ağır işlerde de kadın emekçiler çalışıyor

13 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Kadınlar artık sanayide de erkeklere meydan okuyor. Erkek işi diye bilinen alanlarda bile kadınlar dünya şampiyonlukları elde ediyor.

Airfel markasını satın alarak 2011 yılında Türkiye iklimlendirme pazarına giriş yapan Japon devi Daikin’de çalışan kaynakçı kadınlar dünyada da adlarından söz ettiriyor. Sakarya Hendek’teki fabrikada toplam 110 kaynakçı çalışıyor, bunların 95’i kadın. Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Sakarya’daki fabrikada toplam 1600 kişi çalıştığını kadın çalışan oranının yüzde 30’larda olduğunu belirterek hedeflerinin bu sayıyı yüzde 50’ye çıkarmak olduğunu söyledi.

20 ÜLKEDEN YARIŞMACI

Altı yıldır Daikin’de kaynakçı olarak çalışan Aysun Poyrazoğlu, 20 ülkede çoğu erkek 52 yarışmacının yarıştığı dünya şampiyonasında iki puan farkla üçüncü Avrupa’da ise birinci oldu.

Şirket, Türkiye’de 10 yılı geride bıraktı. Bugüne kadar toplam 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Şirketin bundan sonraki hedefi ise 2025 yılına kadar 150 milyon dolarlık daha yatırımda bulunarak toplam yatırım miktarını 500 milyon dolara tamamlamak. Hasan Önder, Hendek fabrikasında düzenlediği toplantıda, Japonları şaşırtan büyümenin hikâyesini anlattı. Önder, “Japonlar bir ülkeye girmeden önce uzun süre araştırma ve plan yapıyorlar. Airfel’i satın almaya karar verince Daikin’in hisse fiyatları yüzde 10 artmış. Bu artışın Türkiye’ye girişin etkili olduğunu sonra öğrendik” dedi. Pandemi döneminde İspanya ve Belçika’daki üretimin durma noktasına geldiğini dile getiren Önder, “Sektörün daralması beklenirken biz 2020’de yüzde 42 büyüyerek ciromuzu 2 milyar 836 milyon TL’ye taşıdık” diye konuştu.

Hasan Önder şu bilgileri paylaştı:

- Şirket, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nda 2020 yılı itibarıyla 23 basamak birden yükselerek 152’nci sıraya yerleşti. Türkiye’nin şu an İtalya ve İspanya’nın ardından Daikin’in Avrupa’daki üçüncü büyük ülkesi haline geldi.

- Sakarya Hendek’te 100 bin metrekare alan üzerine kurulu üretim tesislerinde kombi ve klima üretiyoruz. Ciromuzun yüzde 55’i ihracattan geliyor. İhracat gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 28’lik bir artış sağlayarak 2020’de 200 milyon dolara ulaştı. 2021 ihracat hedefi ise 300 milyon dolar.

KÜRESEL ISINMAYI AZALTACAK KLİMA

Daikin, Sakarya üretim tesislerinde yapılan lansmanda R32 soğutucu akışkanlı ilk VRV sistem ürününü tanıttı. R32’li Mini VRV 5-S isimli cihazın, yüzde 68 daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu iddia edildi. Ev akıllı otomasyon ara yüzü ile entegre edilebilen cihaz, opsiyonel olarak Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden online ve sesli kontrol imkânı da veriyor.