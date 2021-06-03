Erkin Koray 4 gün süre verdi: "Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp..."
Anadolu rock ve hard rock türünün özgün sanatçılarından Erkin Koray, müziğini izinsiz kullananlara 4 gün süre verdi. Koray, Facebook hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, şarkılarını izinsiz kullananları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı. Koray, müziğini izinsiz kullananlara 4 gün süre vererek, "Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin" dedi.
Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan usta sanatçı, bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim."
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