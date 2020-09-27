Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan’ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 sivilin öldüğü açıklandı.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan’ın Naftalan kentine havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu Naftaltan kentine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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Azerbaycan Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi: “27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü. Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.”
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