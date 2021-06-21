Ermenistan'da seçim sonrası Paşinyan zafer ilan etti, Koçaryan sonucu tanımadı
Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı. Koçaryan sonucu tanımadı...
Ermenistan'da dün yapılan erken genel seçimi, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alan Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi kazandı. Paşinyan zaferini ilan ederken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı oyların yüzde 21'ini alabildi. Ermenistan İttifakı, sonucu tanımadığını açıkladı.
Nikol Paşinyan günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, "Ermenistan halkı, partimize ülkeyi yönetme, bana da ülkeyi başbakan olarak yönetme yetkisi verdi" dedi.
Paşinyan, "Seçimlerde ikna edici bir zafer kazandığımızı ve parlamentoda tatmin edici bir çoğunluğa sahip olacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı ve destekçilerinden başkent Erivan'ın en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmalarını istedi.
Ermenistan İttifakı ise Paşinyan'ın zaferini ve seçim sonuçlarını, "ihlaller incelenene dek" tanımayacağını açıkladı.
İttifak'tan yapılan yazılı açıklamada, "Oy kullanma merkezlerinden, organize ve planlı sahtekarlıklar yapıldığına yönelik yüzlerce sinyal geldi. Bu da güven eksikliği için ciddi bir neden teşkil ediyor" denildi.(BBCTÜRKÇE)
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