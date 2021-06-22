Ermenistan’daki parlamento seçimleri Paşinyan ve Rusya’nın zaferi ile sonuçlandı

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53.92’sini alarak yeniden tek başına iktidar olduklarını açıkladı. Sonuçlara göre, Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Rober Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı yüzde 21.04 oy alırken ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Onurumuz Var adlı ittifakı da yüzde 5.3’le parlamentoya girme imkânı kazanan üçüncü parti oldu. Ancak seçimlere yüzde 49.4 oranındaki düşük katılım, siyasi alanda boşluğa ve gelecek konusunda belirsizliğe neden oluyor.

Yüzde 41 ile Paşinyan’ın en düşük desteği aldığı Erivan’da milliyetçilerin daha çok oy aldığı görülüyor. Öte yandan Paşinyan’ın kırsal kesimde daha çok oy aldığı belirtiliyor.

Muhalefet, seçimin hileli olduğunu iddia ederek sonuçları tanımadığını duyurdu. Oy sayımlarının yapıldığı önceki gece boyunca ülke genelinde pek çok yerde elektriklerin kısa süreli olarak kesilmesi şüphelerin oluşmasına neden oldu. Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı’ndan yapılan açıklamada, “bu seçimlerdeki kadar hilenin başka hiçbir seçimde görülmediği” iddia edildi.

Ermenistan İttifakı’nın seçim sonuçlarını kabul etmemesi, önümüzdeki günlerde yine bazı sokak gösterilerinin olabileceğine işaret ediyor.

MOSKOVA’YA SICAK MESAJLAR

Paşinyan, dün sabah saatlerinde sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada öncelikli olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti; Ermenistan’ın yeni dönemde, Rusya’nın başını çektiği Avrasya Birliği ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini yoğunlaştıracağını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, kesin bir zafer kazandığını söylediği Paşinyan’ı tebrik etti.

Paşinyan ile Rusya yönetimi arasındaki bu mesajlar, Paşinyan’ın zaferinin aynı zamanda, Kafkasya’da geçen kasımda, Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle oluşturulan yeni düzenin ve bölge istikrarının devam etme olasılığını güçlendiriyor.