Erol Mütercimler konuştu: Artık AKP diye bir parti yok
Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olan ünlü akademisyen Erol Mütercimler, "Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur. 2023'te de Tayyip bey yok! Bu görünüyor" düşüncesini dile getirdi.
Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan Erol Mütercimler, AKP ve Erdoğan'a yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Erken seçim görüyorum" yorumunda bulunan Erol Mütercimler, "2023'e kalmayacağını görüyorum seçimin. Dolayısıyla yeni üretime ihtiyaç var. Bu yeni üretim ihtiyacı bu gruplarla yapılacak bir iş değil artık" ifadelerini kullandı.
Mütercimler, açıklamasına şöyle devam etti:
"2023'TE DE TAYYİP BEY YOK! BU GÖRÜNÜYOR"
Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur. 2023'te de Tayyip bey yok! Bu görünüyor. Kaldı ki Süleyman Soylu meselesi nedeniyle AKP'nin kendi içinde de çok büyük rahatsızlık var. Berat Albayrak'ın tavırları, çekişmeler, kavgalar büyük rahatsızlıklar var. 20 yılın sonunda Tayyip beyin kendisi halktan koptu.
KOKAİN TRAFİĞİ
Artık iktidarın kaybedilmemesi için ekranlara çıkarılacak olan yeni yüzlere şiddetle ihtiyaçları var iktidarın. Çünkü iktidarı kaybetmek istemiyorlar. Hukuk işleyecek çünkü... Artık savcıların yetkisi yok, başsavcıya verildi her şey. Bir aşiret devleti görüntüsü çiziyoruz. Kokain trafiği nedeniyle dünyada tuhaf karikatürler çiziliyor.
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