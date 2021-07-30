Ersan Şen’den ‘ucuz işgücü’ tepkisi: 'Türkiye’de köle düzeni mi var?'
Hukukçu Prof. Ersan Şen, Suriyelilerin, “ucuz işgücü” tanımıyla çalıştırılmalarına tepki göstererek “Ucuz işgücü ne demek? Kölelik mi? Böyle şey olur mu?” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “bazı şehirlerde sanayiyi mültecilerin ayakta tuttuğunu” belirterek, “Gaziantep sanayisine gidin, yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyor. Kayseri sanayisinde de öyle” sözlerine tepki sürüyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, mültecilerle birlikte artan kayıt dışı istihdamın uzun vadede Türkiye’ye zarar vereceğini belirtti. “Niteliksiz emeğe dayalı üretim yapıp ihracat piyasasında yer almak kalıcı sonuçlar yaratmaz” yorumunu yapan Konukman, “Bütçemiz de bundan olumsuz etkileniyor çünkü kayıt dışı istihdam giderek derinleşiyor. Bu da SGK’nin prim toplayamamasına ve daha fazla açık vermesine neden oluyor. Bütçeye yük oluşturuyor” dedi.
‘NÜFUS 90 MİLYON’
Mültecilerin, tüketim harcamaları yoluyla milli gelire katkı yaptığını ancak kişi başına düşen milli gelirin hesaplanması sırasında hesaba katılmadığını söyleyen Konukman, “Nüfus 83 milyon olarak hesaplanıyor, halbuki yapılan hesaplar 90 milyona ulaştığımızı gösteriyor. O zaman kişi başına düşen milli gelir dehşet biçimde düşer. TÜİK, bunu saklamak için kişi başına düşen gelir hesaplarında göçmenleri hesaba katmıyor. Böyle kepazelik olur mu?” dedi.
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