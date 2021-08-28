Ersun Yanal'dan çok konuşulacak, "Futbol yönetilemiyor" açıklaması

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:38

Süper Lig’in 3'üncü haftasında Antalya’da oynan maçta Fraport-TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u 3-2 ederken Ersun Yanal'ın açıklamaları gündemi sarstı.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye’de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik, ne derseniz deyin birçok problem yaşanıyor.

Geçen dönemde başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk yönetimine övgü yağdıran Yanal, “Şafak Bey bu kulübü terk ederek ayrılmadı. Bu kulübe çok büyük katkılar vererek ayrıldı. En azından büyük bir yükün altına girerek ayrıldı. Biz de o dönemler transferler konusunda çok ısrarcı olmadık.

Bu takımı tutmak ve bu takımı finansal olarak disiplinli bir hale getirmek için genç oyunculara yönelmeyi düşündük. Hatta, transfer yasağı olan dönemde oyuncularımız sakatlanmalarına ve futbolu bırakma risklerine rağmen ellerinden geleni yaptılar” diye konuştu.

"DAHA GENÇ OYUNCULARIMIZ GELECEK"

Yaşanan sorunlara rağmen takımı terk etmediğini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz planladığımız projelerimizi burada gerçekleştirmek istiyorduk. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan, genç oyuncularla yola çıktık. Bugün 3 gol atan futbolcu 23 yaşında.

Daha genç oyuncularımız gelecek. Bu süreçte biz Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik. Ben futbol adamıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım.”

Maç sonunda kendisine hakaret edenlere de isyan eden Ersun Yanal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli.”

Antalya’nın sportif tesislerine de övgüler yağdıran Ersun Yanal, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla birçok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor.

Akşam Fatih Hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyen kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok.”