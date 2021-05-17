Ertaç Özbir'den Fernando Muslera hakkında flaş açıklama: Saygısızlık yaptı!

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:58

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan Özbir Muslera'nın maç sonu yüzüne bakmadığını belirtti.

İşte Ertaç'ın açıklamaları:

"FATİH HOCAYLA HİÇ KONUŞMADIM"

"Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih hocayla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum"

"BANA SAYGISIZLIK YAPTIĞI İÇİN YUMRUK İŞARETİ YAPTIM"

Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım." dedi.

"ZAMAN GEÇİRMEDİM"

"Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt hoca sarı kart gösterirdi."